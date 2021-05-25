وتعد "تيك بول" لعبة رياضية ناشئة وتجمع بين مهارات كرة القدم وتنس الطاولة، وتُلعب على طاولة تنس طاولة لكن ذات سطح مقوس، ويشارك في منافساتها نجوم كرة قدم عالميين.

اتحاد مصري "للتيك بوك"

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية أن "تيك بول" من أحدث الأنشطة والألعاب الرياضية التي ستدخل مصر رسميا، ويسعى حاليا لتأسيس وإنشاء اتحاد رسمي لها، قبل نهاية 2021 .

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع خطة للعبة والمشاركة في بطولاتها العالمية، وبحث أوجه التعاون في هذا الإطار مع اللجان الأولمبية ووزراء الشباب العرب والأفارقة، لنشر اللعبة في البلدان العربية وإقامة بطولات عربية وأفريقية لها، وهو ما سيمنح مصر الريادة في هذه اللعبة.

تنسيق دولي

واتفق وزير الرياضة المصري، قبل أيام، مع وفد الاتحاد الدولي للتيك بول على إشهار اتحاد مصري للعبة، والتعاون لنشرها شعبيا فى مصر، وتقديم الدعم من قبل الاتحاد الدولي في الأمور اللوجستية وأدوات اللعبة، وتنفيذ منح تدريبية متخصصة للمدربين والمحكمين.

ووعد وزير الرياضة المصري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للتيك بول لاستضافة مصر بطولات التيك بوك الدولية، فور إشهار الاتحاد المصري.

ويبلغ عدد الاتحادات الأهلية للتيك بول 152 اتحادا في العالم، منها 33 اتحادا داخل أفريقيا.

مصر تتصدى للبطولات

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن اهتمام الدولة بنشر ممارسة الرياضة في المجتمع، كان دافعا لوزارة الشباب لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضة، والاهتمام بإدراج ألعاب جديدة، وآخرها "تيك بول".

وأشار الوزير المصري إلى أن مصر بدعم من القيادة السياسية للرياضة، أصبحت قبلة لتنظيم البطولات العالمية بنجاح، وكان آخرها مونديال العالم لكرة اليد، في يناير الماضي، وبطولات العالم للرماية والسلاح وبطولتي أفريقيا للدراجات، وهو ما يعد دليلا على تصدر مصر لتنظيم البطولات والأحداث الرياضية الضخمة، في تحد للظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا.

لعبة واعدة

وأكد الكابتن سعيد الشيشيني رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي المقاولون العرب، أن "تيك بول" لعبة واعدة وتنتظرها شعبية كبيرة عربيا وأفريقيا في غضون سنوات قليلة، لأنها تجمع بين متعة كرة القدم، وتنس الطاولة، والمهارات في كرة القدم من اهم العناصر الجاذبة التي جعلتها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وأوضح "الشيشيني" في تصريحات خاصة لـسكاى نيوز عربية، أن لعبة التيك بول، تحتاج إلى جهود كبيرة والدولة المصرية قادرة على توفيرها، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير بالرياضة في مختلف قطاعاتها وألعابها.

قواعد تيك بول

ويعود ابتكار لعبة التيك بول إلى ٢ من عشاق كرة القدم في المجر، بواسطة كرة قدم وطاولة غير مستقيمة لضمان وصول الكرة إلى اللاعبين.

وترتكز اللعبة على قوانين وقواعد أبرزها توفر الطاولة والكرة الرسمية هي كرة قدم بقياس 5، ومسموح بمحاولتين فقط في عملية الارسال، التي تنتقل من أحد الفريقين إلى المنافس بعد كل 4 نقاط.

وحسب قواعد اللعبة يجب أن ترتطم الكرة مرة واحدة على الطاولة وأن تبقى في الأعلى، ويحق للاعب لمس الكرة 3 مرات على الاكثر قبل إعادتها إلى المنافس، ولا يمكن ضربها بنفس الطريقة مرتين متتاليتين، ويجب عدم لمس الكرة بالذراعين أو اليدين.

ويتم احتساب الفوز في اللعبة بتقدم أحد الفريقين على منافسه في 3 مجموعات، وكل مجموعة تحتاج إلى تحقيق 20 نقطة لحسمها.