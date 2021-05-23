وأكمل الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن الذي حقق فوزه رقم 12 في سباقات فورمولا 1.

وحل المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) رابعاً، فيما تبعه الألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن) في المركز الخامس، في ترتيب هو الأول من نوعه هذا الموسم.

وقال فيرستابن الذي يتقدم الآن بأربع نقاط على هاميلتون في الترتيب العام "إنه أمر مميز للغاية أن أفوز في موناكو، إنها أيضاً المرة الأولى التي أكون فيها على منصة التتويج هنا، إنه أمر رائع حقاً".

وكان الهولندي سيبدأ في المركز الثاني خلف ابن الإمارة شارل لوكلير، لكنه انسحب قبل انطلاق السباق بنحو 15 دقيقة، بسبب مشكلة تقنية في سيارته، بحسب ما أعلن فريقه فيراري.

وشهد السباق أيضاً انسحاب سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس في اللفة الحادية والثلاثين، بعدما واجه مشكلة فنية في الإطارات أثناء توقفه عندما كان في المركز الثاني.

من جهته، احتل الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفاتاوري المركز السادس، متقدماً على هاميلتون السابع، فيما حلّ خلفه كل من الكندي لانس سترول (أستون مارتن)، الفرنسي استيبان أوكون (ألبين)، والإيطالي أنتونيو جيوفيناتسي (ألفا روميو) في المراكز الثامن والتاسع والعاشر توالياً.

وتُعتبر جائزة موناكو الكبرى المقامة في شوارع الامارة من بين الاعرق في البطولة العالمية، وقد اُدرجت مجدداً هذا العام على روزنامة "الفئة الاولى" بعدما قرر القيمون عليها الغاء السباق في العام الماضي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.