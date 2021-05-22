وحقق أتلتيكو مدريد لقب الدوري رقم 11 في تاريخه، والثاني له بقيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني، في يوم "مجنون" السبت.

وبدأت الجولة بتأخر الملاحقين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، أمام خصميهما فياريال وبلد الوليد على التوالي.

ولكن أتلتيكو مدريد استطاع قلب النتيجة بصعوبة، على بلد الوليد، وانتصر بنتيجة 2-1، كما انتصر ريال مدريد كذلك في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 من دون فائدة.

وللمرة الثانية على التوالي، أنقذ لاعب برشلونة السابق، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد، وسجل هدف الانتصار الحاسم في الشوط الثاني.

وحسم بذلك أتلتيكو مدريد لقب الدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه "الملكي"، الذي خرج بموسم "صفري" من دون أي ألقاب.