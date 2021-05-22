ومع حسم مانشستر سيتي للقب، تتنافس 3 أندية، وهي ليفربول وتشلسي وليستر سيتي، على المركزين الثالث والرابع، المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.

وحتى الجولة الأخيرة، يحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وخلفه ليفربول رابعة برصيد 66 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ليستر سيتي الخامس.

أهمية دوري الأبطال

ويعتبر التأهل لدوري أبطال أوروبا الهدف الأسمى لهذه الأندية يوم الأحد، فالفشل في التأهل قد يعني "انهيارا" كاملا من ناحية العناصر ومن الناحية المادية.

الفشل في التأهل قد يعني رحيل عدد من النجوم الطامحين باللعب في البطولة الأوروبية الأقوى، وكذلك سيمثل ضربة مادية قوية للأندية، التي ستحرم من عائدات المشاركة الضخمة.

سيناريو التأهل

وفي الجولة الأخيرة، يحل تشلسي ضيفا على أستون فيلا، بينما يستضيف ليفربول كريستال بالاس، ويستضيف ليستر سيتي فريق توتنهام هوتسبر.

وسيتأهل تشلسي للأبطال في حال الانتصار على أستون فيلا، أو التعثر، وانتظار تعثر واحد من ليفربول أو ليستر سيتي.

أما ليفربول، فعليه الانتصار على كريستال بالاس، ففارق الأهداف (4 أهداف) عن ليستر سيتي سيعني منطقيا أن الانتصار كاف للتأهل، من دون النظر لنتيجة ليستر سيتي.

أما في حال تعادل ليفربول، فسيحتاج لهزيمة تشلسي، وتعادل أو هزيمة ليستر سيتي، أما إذا خسر ليفربول، فسينتظر خسارة مماثلة لليستر سيتي، كي يتأهل رابعا.

وبالنسبة لليستر سيتي، فعليه الانتصار على توتنهام، وانتظار تعثر تشلسي أو ليفربول، للتأهل لدوري الأبطال.

يذكر أن جميع مباريات الجولة الأخيرة ستقام في وقت واحد، وهو 3:00 ظهرا بتوقيت غرينتش يوم الأحد.