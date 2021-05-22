وقال كومان، المهدد بالإقالة من منصبه، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه إيبار في المرحلة الأخيرة من الدوري من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: "لم أتحدث بعد مع الرئيس. قلنا أننا سنناقش بعد نهاية الموسم. من المحتمل أن نتحدث بعد المباراة. سنرى. أخبرته أنني أريد الاستمرار والبقاء حتى نهاية عقدي"، أي حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف: "أفهم أن هناك شكوكا (حول مستقبل المدرب) بعد النتائج الأخيرة. لقد كنت صريحا دائما، لقد كنت المتحدث الوحيد باسم النادي لفترة طويلة هذا الموسم. نحن بحاجة إلى مزيد من التواصل".

وتابع المدرب الهولندي الذي يواجه انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الكتالونية التي تشير الى أن الرئيس الجديد خوان لابورتا يرغب في تغييره: "علينا احترام المدرب واللاعبين أكثر. أتفهم أن اللاعبين متأثرون لأنهم لا يستحقون المعاملة التي تلقوها في الصحافة في الأيام الأخيرة، فهم يستحقون المزيد من الاحترام".

واستخلص كومان حصيلة واضحة لموسمه الأول على رأس برشلونة، بقوله: "لقد فزنا بلقب كأس الملك، كنا في المعركة للفوز بالدوري الإسباني حتى آخر مباراتين. نحن حزينون لأن هناك بضع مباريات لم نكن فيها بمستوانا، لكن بشكل عام مع كل المشاكل التي واجهتنا فإن موسمنا ليس سيئا. إنه ليس جيدا جدا أيضا"، مشيرا إلى أنه "يعرف كيف ينتقد نفسه".

وأردف قائلا: "أنا مسؤول عن التغييرات التي تم إجراؤها لإتاحة الفرص للشباب، لكن أيضا مسؤول عن الأوقات التي لم نكن فيها في المستوى. لا أعتقد أنني أفضل مدرب لهذا النادي، هناك مدربون أفضل. كل شيء يعتمد على ثقة اللاعبين بي. أشعر بأنني كفء لقيادة هذا النادي".

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق من الجمعة أن ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري أمام إيبار، لمنحه مزيدا من الراحة قبل بطولة "كوبا أميركا".

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "ميسي لم يتمرن الجمعة بموافقة من المدرب، ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد إيبار السبت".

وتابع: "يمكن للمهاجم أن يحظى بقسط من الراحة قبل كوبا أميركا الشهر المقبل، بعد موسم كان فيه من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الفريق".

ويحوم الشك حول مستقبل أفضل لاعب في العالم 6 مرات، الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني في 30 يونيو المقبل، حيث ربطته تقارير بالرحيل عن ملعب كامب نو في ظل رغبة باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بضمه.

وأعلنت صحيفة "أولي" الأرجنتنية أنها ستنشر مقابلة مع ميسي، السبت، يتحدث فيها "البرغوث" الذي يبلغ عامه الـ34 في 24 يونيو المقبل أكثر عن مستقبله، علما انه لم يدل بتصريحات علنية منذ مقابلته مع قناة "لا سيكستا" في 28 ديسمبر الماضي.