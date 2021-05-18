وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" إن المعتقلين الأربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، وإنهم اعتقلوا صباح الثلاثاء، وتقوم الشرطة بتفتيش منازلهم في الوقت الحالي.

وتعرض منزلا اللاعبين للسرقة خلال مباراة فريقهما على أرضه في مواجهة نانت في مارس الماضي.

واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال السطو، بينما لم تحدث أي مواجهة بين اللصوص وأفراد أسرة دي ماريا، رغم وجودهم في المنزل وقت الحادث.

وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزينة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو، على أقل تقدير.