وينتهي عقد رونالدو، 36 عاما، الحالي مع يوفنتوس بعد عام، لكن أحاديث كثيرة ترددت عن إمكانية مغادرة "الدون" النادي قبل انتهاء عقده.

وجاء مقطع فيديو حديث ليضفي المزيد من الحماس والغموض على هذه التقارير، بعدما رصد أسطول سيارات النجم البرتغالي وهي تغادر مدينة تورينو الإيطالية.

ويظهر الفيديو، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إحدى شركات النقل وهي تشحن، في وقت متأخر من الليل، سيارات كريستيانو الفاخرة على متن شاحنة كبيرة.

وحسب "Per Semper Calcio" الإيطالي، الذي نشر الفيديو، فإن شركة النقل تدعى Rodo Cargo، ومقرها لشبونة، وقد قامت بشحن 7 سيارات فاخرة ونقلتها من تورينو إلى مكان غير معروف حتى الآن.

وتناقلت صفحات اجتماعية على تويتر الفيديو، ورجحت إمكانية نقل هذه السيارات إلى البرتغال، مما يؤكد التصريح الذي خرجت به قبل أيام والدة رونالدو.