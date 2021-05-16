وحقق ليفربول الانتصار بنتيجة 2-1، على مستضيفه صاحب المركز قبل الأخير، ويست بروميتش ألبيون، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح هال روبسون كانو التسجيل لويست بروميتش في الدقيقة 15، قبل أن يعادل المصري محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 33.

وعانى ليفربول كثيرا خلال اللقاء، قبل أن يسجل حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، هدفا في الثانية الأخيرة بالدقيقة 95، من ضربة رأسية "يائسة".

وأصبح ليفربول على بعد نقطة من تشلسي، وعلى بعد 3 نقاط من ليستر سيتي، بانتظار "سقوط" أحدهما عندما يلتقيان الجولة المقبلة.

وانهالت الدموع من وجوه لاعبي ليفربول بعد الهدف "القاتل" الذي أحيا آمالهم بالتأهل لدوري الأبطال، بعد أن كان اللقاء متجها للتعادل.