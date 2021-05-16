وأثار الحكم السنغالي ماغويت نداى، الذي أدار مواجهة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي بذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، جدلا واسعا بسبب خطأ تحكيمي وصفه الكثيرون بـ "الفادح"، في المباراة التي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-0.

وشهد الشوط الأول من المباراة خطأ من قبل الحكم السنغالي ماغويت نداى، بعدما احتسب خطأ ضد مهاجم الأهلي محمد شريف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، رغم أنه كان ضحية تدخل عنيف ومقصود من حارس مرمى صن داونز دينيس أونيانغو.

وذكر الأهلي في شكواه لقطة تدخل الحارس على محمد شريف، والتي اعتبرها النادي المصري تدخلا عنيفا استوجب ركلة جزاء وطرد لحارس المرمى، وفقا لبيان رسمي صادر الأحد.

كما اعترض الأهلي على عدم توفير الحكم للحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا لعنف مفرط من لاعبي صن داونز خلال اللقاء.

كما اعترض الأهلي على إنذار مدافعه بدر بانون، بحجة تضييع الوقت، وهو أمر "مناف للمنطق" وفقا للبيان، لأن الحادثة وقعت مبكرا في الدقيقة 20.

ووصف الأهلي تصرفات الحكم بالإهدار الواضح لعمل منظمة كاملة، وملايين من الدولارات، أنفقت لشراء اللاعبين وللاستثمار في البطولة الإفريقية.