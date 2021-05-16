وسجل لحامل اللقب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 21، وصلاح محسن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وكانت المباراة المواجهة الأولى للمدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني ضد فريقه السابق، فيما يلتقي الطرفان مجددا في جنوب إفريقيا بعد أسبوع لتحديد المتأهل إلى المربع الذهبي.

وبعد حوالي ثلث ساعة، انطلق طاهر من ناحية اليسار وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس الضيوف دينيس أونيانغو.

وقبل النهاية بثوان، تسبب أونيانغو بالهدف الثاني عندما ارتكب خطأ فادحا، حيث خرج من مرماه ثم فشل في التقاط الكرة، التي تهيأت إلى محسن ليجد نفسه أمام الشباك الفارغة.