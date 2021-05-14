وبفوزه 4-1 على غرناطة، الخميس، بات ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.

وإذا فشل أتلتيكو في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين، سيحتفظ ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بشرط أن ينتصر في المباراتين.

وقال كورتوا: "نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتلتيكو، والتأكيد على أننا في أعقابه وأنه لا يوجد أي مجال للخطأ".

وتابع: "أتلتيكو يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا. نواجه أتلتيك بيلباو (يوم الأحد) وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها".

ورغم الفوز المريح على غرناطة انتقد كورتوا فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات.

وقال "لم نكن جيدين في الشوط الثاني. أتيحت (لغرناطة) فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2-1 وأهدرنا العديد من الفرص أيضا".

"نجحنا في التقدم 3-1 لكن عندما أصبحت النتيجة 4-1 أنقذت 3 محاولات ولا يمكن أن يحدث ذلك. لا يمكننا الاسترخاء مطلقا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على بيلباو الأحد، فيما يستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا في التوقيت ذاته.