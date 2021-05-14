وسجل روبرتو فيرمينو هدفين ليعزز ليفربول آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للبريميرليغ، واللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل بالفوز 4-2 على مضيفه مانشستر يونايتد.

وتجاهل ماني، الذي شارك بديلا في الدقيقة 74، يد كلوب الممدودة لمصافحته عقب نهاية المباراة.

وسارع كلوب للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها كاميرات التلفزيون.

وأضاف المدرب الألماني بحسب ما نقلت "رويترز": "لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوغو جوتا. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام.

"اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام".

ورغم محاولة كلوب الواضحة للتهوين من الواقعة، إلا أن التعليق بدا غير متوقع من مدرب يشتهر بشخصيته الحازمة رفض أحد لاعبيه مصافحته علنا أمام الكاميرات، علما بأن ماني لم يحاول التظاهر برؤية يد كلوب الممدودة، وإنما هز رأسه يمينا ويسارا في إشارة لا تقبل الجدل على رفضه المتعمد لمصافحة مدربه.

وأعيد ترتيب موعد المباراة التي تأجلت بعد احتجاجات جماهيرية قبل عشرة أيام، وأقيمت الخميس وسط اجراءات أمنية مشددة أحبطت محاولة أخرى لعرقلة المواجهة.

وتخطى ليفربول منافسه وستهام للمركز الخامس برصيد 60 نقطة. ويتأخر فريق المدرب يورغن كلوب بأربع نقاط عن تشلسي الذي يحتل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، لكنه لعب مباراة أقل من الفريق اللندني.

واستمر يونايتد في المركز الثاني، متأخرا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي البطل.