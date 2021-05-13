وأظهرت صور احتجاز عدد من السيارات السوداء، لحافلة ليفربول، وسط الطريق، بهدف منعها من الوصول لملعب المباراة.

وتبين لاحقا أن الحافلة التي تحمل اسم ليفربول بالخط العريض، لم تكن تحمل اللاعبين على متنها، وتوقع البعض أن تكون "تمويها" كي لا يتم الحافلة الرئيسية التي تقل اللاعبين لملعب المباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة المؤجلة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء الخميس، بعد أن تأجلت 10 أيام بسبب أعمال عنف.

وتأجلت مباراة مانشستر يونايتد بملعبه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 2 مايو بعد أن اقتحم مشجعون أرض الملعب قبل انطلاقها، احتجاجا على ملاك النادي.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد، أرضية ملعب ناديهم، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران، احتجاجا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية.

ووفقا لعدة مصادر، فأن الجماهير قامت بتنفيس إطارات حافلة ليفربول، بهدف منعها من الحركة وإلغاء مباراة القمة، استكمالا لأعمالهم قبل 10 أيام، لكن تبين لاحقا أن اللاعبين لم يكونوا على متنها.

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان لاعبو "الريدز" على متن الحافلة، التي حمل الشعار الرسمي لليفربول.

ومن ناحيتهم، وصل لاعبو مانشستر يونايتد إلى ملعب أولد ترافورد، قبل 6 ساعات كاملة من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تجنبا لاحتجاجات جماهيرية تهدد المباراة.