وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في الثالث من مايو، لكنها تأجلت بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة بعدما اقتحم أكثر من 100 مشجع استاد أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة غليزر المالكة للنادي.

وأقيمت مباراة يونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي الثلاثاء بدون مشاكل بعد أن حال الحضور الأمني الكثيف ووضع الحواجز حول ملعب أولد ترافورد دون وصول مشجعين لا يحق لهم الحضور بسبب قيود كوفيد-19.

وطالت الاحتجاجات السابقة التي أوقفت مباراة ليفربول، الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لتناول الطعام والاجتماعات والراحة قبل المباريات.

لكن يبدو أن يونايتد تخلى عن الطقوس المعتادة قبل المباريات حيث أظهرت صور نشرتها صحيفتا ذا صن ومانشستر إيفنينغ نيوز، على الإنترنت، العديد من اللاعبين لدى وصولهم مبكرا لملعب أولد ترافورد.

وتدعو الاحتجاجات عائلة غليزر للتخلي عن ملكيتها للنادي الذي اشترته في 2005.