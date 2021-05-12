ومن المتوقع أن تفشل عدد من أندية أوروبا الكبيرة بالوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما يعني تأهلهم لبطولة "يوروبا ليغ" الثانوية.

في إنجلترا، أصبح من المرجح تأهل ليفربول لليوروبا ليغ، بعد ابتعاده عن المركز الرابع، وهو فشل ذريع لبطل الدوري الموسم الماضي.

ومن الكبار الآخرين، عملاق إيطاليا يوفنتوس، الذي يحل خامسا في الدوري الإيطالي، ويحتاج لجهود كبيرة للوصول لدوري الأبطال.

أما في ألمانيا، فيعاني بوروسيا دورتموند كذلك بالوصول للمركز الرابع، وقد نرى موهبة العام إيرلنغ هالاند، في ملاعب اليوروبا ليغ.

وبوجود ليفربول ويوفنتوس ودورتموند، في اليوروبا ليغ، فأننا قد نشهد أقوى نسخة من البطولة عبر تاريخها.

وبالإضافة للثلاث الكبار، فإن عريقي فرنسا ليون ومرسيليا، مرشحان كذلك للتأهل لليوروبا ليغ، ومثلهم كبير البرتغال بنفيكا.

كما من المرشح أن تتأهل أندية باير ليفركوزن الألماني، وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني للبطولة، مما يزيدها قوة.