وقال صلاح قائد منتخب مصر في تغريدته: "أدعو قادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي في السنوات الأربع الماضية، لفعل كل ما بوسعهم للتأكد من وقف العنف وقتل الأبرياء على الفور. طفح الكيل".

وذيل "الفرعون" المصري تغريدته بذكر اسم بوريس جونسون، مما يعني توجيه الرسالة لرئيس وزراء بريطانيا.

وكان عدد من اللاعبين، لا سيما العرب، أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالقدس والمسجد الأقصى.