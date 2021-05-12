وبهذا التعادل، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 76 نقطة من 36 مباراة، متأخرا بنقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر ومتفوقا بنقطة على ريال مدريد الثالث، وكلاهما لعب 35 مباراة.

وضع ليونيل ميسي برشلونة في المقدمة بعد 26 دقيقة، ولعب دورا في هدف بيدري الثاني في الدقيقة 34 بعد تحرك رائع.

وعاد ليفانتي للقاء بهدف من ضربة رأس سجله غونزالو ميليرو في الدقيقة 57، وعادل المهاجم خوسيه لويس موراليس النتيجة بعد 3 دقائق أخرى.

وأعاد عثمان ديمبلي المقدمة لبرشلونة في الدقيقة 64، وبدا أنه سيضع فريق المدرب رونالد كومان في الصدارة مؤقتا، لكن ليفانتي تعادل مجددا بواسطة سيرجيو ليون في الدقيقة 83.

وبوسع أتلتيكو أن يوسع الفارق إلى 4 نقاط أمام الفريق الكتالوني، حال فوزه على ملعبه أمام ريال سوسيداد، الأربعاء، بينما يحل ريال ضيفا على غرناطة، الخميس.