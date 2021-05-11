ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الأخيرة.

وكان سيتي توج ايضا بطلا لكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.



