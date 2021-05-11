وسيمثل فشل ليفربول في الوصول لدوري أبطال أوروبا، فشلا حقيقيا للريدز، إذا سيعني غيابا عن أقوى البطولات في أوروبا، بالإضافة لخسائر مادية فادحة.

ومع اقتراب الموسم على نهايته، لا تزال الفرصة سانحة لليفربول للقفز من المركز السادس إلى الرابع، وإنقاذ شيئا من موسمه السيء.

سيناريو المركز الرابع

ويحتل ليفربول اليوم المركز السادس، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع، ليستر سيتي، وبمباراة أكثر.

ولكن جدول مباريات ليفربول أسهل بكثير من غريمه ليستر سيتي، مما يعني أن فرصة ليفربول بالظفر بالمركز الرابع ليست مستحيلة أبدا.

وللوصول إلى دوري الأبطال، على ليفربول الانتصار في مبارياته الأربع المتبقية، وانتظار هزيمة ليستر سيتي في واحدة من مبارياته الثلاث.

ويواجه ليستر سيتي مانشستر يونايتد وتشلسي وتوتنهام، في مبارياته الأخيرة، مما يعني أن نزيف النقاط محتمل.

أما في حال تعادل ليفربول بمواجهته الصعبة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، فأنه سيتعين عليه الانتصار في مبارياته الثلاث المتبقية أمام ويست بروميتش وبيرنلي وكريستال بالاس، وانتظار هزيمة وتعادل لليستر سيتي في مبارياته الثلاث.

ويبتعد تشلسي عن ليستر بنقطة واحدة، لكن مستواه في الآونة الأخيرة يؤكد أن البلوز لن يفرطوا بالنقاط، مما يعني أن المنافسة الحقيقية على المركز الرابع ستكون بين ليفربول وليستر سيتي، وبدرجة أقل ويست هام.

وسيكون لمانشستر يونايتد دور أساسي في تحديد المتأهل من ليستر وليفربول، لأنه سيواجههما يومي الثلاثاء والخميس، في موقعتين مفصلتين.

وتتخوف جماهير ليفربول من "تساهل" الشياطين الحمر مع ليستر سيتي، وإدراج فريق من الشباب، بسبب إرهاق المباريات، مما سيسمح لليستر بتحقيق الفوز المهم.

بينما سيعود مانشستر يونايتد بتشكيلة متكاملة بعدها بيومين، أمام ليفربول، مساء الخميس.