خطف الزمالك تعادلا ثمينا من غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-1، في مباراة قمة كرة القدم المصرية التي أقيمت الاثنين على ملعب القاهرة.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 71 بهدف لمهاجمه البديل صلاح محسن، قبل أن يتعادل التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 80.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
خطف الزمالك تعادلا ثمينا من غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-1، في مباراة قمة كرة القدم المصرية التي أقيمت الاثنين على ملعب القاهرة.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 71 بهدف لمهاجمه البديل صلاح محسن، قبل أن يتعادل التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 80.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 71 بهدف لمهاجمه البديل صلاح محسن، قبل أن يتعادل التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 80.