ووصل كافاني إلى مان يونايتد في صفقة انتقال مجاني لمدة عام في أكتوبر مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر، لكن ثارت شكوك حول مستقبله عقب بداية صعبة للاعب في أولد ترافورد شهدت جدلا واسعا بسبب تعليق على وسائل التواصل تسبب في إيقافه ثلاث مباريات.

وقال والد مهاجم باريس سان جيرمان السابق في مارس إن اللاعب لا يشعر بالراحة في إنجلترا ويرغب في العودة إلى أميركا الجنوبية وسط تقارير عن مفاوضات مع بوكا جونيورز.

لكن كافاني تعافى من هذه البداية الصعبة ليرفع حصيلته من الأهداف مع مان يونايتد إلى 15 هدفا في 35 مباراة في كل المسابقات حتى الآن من بينهم ثمانية أهداف في سبع مباريات. وهز الشباك في ال فوز3-1 يوم الأحد على أستون فيلا في الدوري الممتاز.

وقال كافاني في بيان "زاد حبي للنادي خلال الموسم. أشعر بعلاقة انسجام قوية مع زملائي في الفريق والطاقم الفني والعاملين خلف الكواليس. يمنحي هذا حافزا جديدا كل يوم وأعلم أننا نستطيع تحقيق أشياء رائعة سويا.

ونقلت رويترز عن كافاني قوله "منذ اللحظة الأولى لوصولي شعرت بثقة المدرب في قدراتي ويمنحني هذا الأمر الدافع لتقديم أفضل ما عندي.

وأضاف "تأثرت كثيرا برغبة المشجعين في استمراري مع الفريق وسأبذل قصارى جهدي لإسعادهم من خلال أدائي في الملعب".