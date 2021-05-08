ويلتقي الفريقان ذهابا في مصر وإيابا في جنوب إفريقيا يومي 15 و22 مايو الجاري على الترتيب، في مواجهة إفريقية مكررة بين اثنين من عمالقة القارة.

وكان الأوروغواياني سيرينو هدفا للأهلي، بعد تعاقده أواخر العام الماضي مع بيتسو موسيماني قادما من صنداونز بالتحديد، إلا أن حامل لقب دوري أبطال إفريقيا أغلق ملف الصفقة إثر مغالاة الطرف الجنوب إفريقي في مطالبه المادية.

وتحدث سيرينو لموقع "سكاي نيوز عربية" عن مفاوضات الأهلي لضمه من صنداونز، التي جرت قبل أشهر ولم تكلل بالنجاح، وعن المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

وقال: "من الجيد دائما أن يهتم بي فريق كبير مثل الأهلي. أنا أركز بشدة على الاستمرار في الظهور بمستوى جيد ثم نرى ما سيحدث".

ووجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قال فيها: "أشكركم على الحب الذي أتلقاه دائما. وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء هذا القميص يوما ما".

ومن جهة أخرى، قال سيرينو إن "مواجهة الأهلي نهائي مبكر. ستكون مباراة رائعة لأننا فريقان جيدان للغاية، وستكون مباراة مهمة أيضا لذا علينا الاستمتاع بها".

واعتبر أن الأهلي "لديه لاعبون جيدون للغاية ومدير فني يجعلهم يلعبون بشكل جيد أيضا، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية"، لكنه أضاف: "لست خائفا من أي دفاع، فأنا أركز فقط على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لفريقنا".

كما تحدث عن مواجهة مدربه السابق موسيماني، قائلا: "بيتسو هو المدرب الذي فعل أشياء جيدة معنا في صنداونز، وهو يستحق أن يكون في المكان الموجود به الآن. إنه يعرفنا كثيرا لكننا مستعدون له ولدينا فريق قوي للمضي قدما في البطولة الإفريقية. موسيماني سيلعب ضدنا مباراة رائعة".

ولدى سؤاله عن إمكانية تسجيل خماسية جديدة في شباك الأهلي على غرار ما حدث في نسخة 2019، قال سيرينو: "لا نفكر في ذلك. نحن نفكر فقط في تمرير الكرة وتنفيذ التعليمات التي يطلبها منا المدرب بشكل جيد".