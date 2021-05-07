وودع المدرب النرويجي قبل النهائي في 4 مناسبات خلال فترته في أولد ترافورد، ورغم هزيمة اليوم في روما، صعد الفريق بسهولة للنهائي بفضل فوزه الكبير 6-2 في الذهاب الأسبوع الماضي.

وأحرز إدينسون كافاني الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 39، لكن روما سجل هدفين متتاليين في غضون 3 دقائق من الشوط الثاني عبر إيدن جيكو وبرايان كريستانتي ليقلب الطاولة على ضيفه.

ويدين يونايتد بالفضل لديفيد دي خيا في عدم تلقيه المزيد من الأهداف، حيث تصدى الحارس الإسباني لسلسلة من الفرص.

وأدرك كافاني التعادل 2-2 ليونايتد بضربة رأس، لكن تسديدة الشاب نيكولا زاليفسكي (19 عاما) في مشاركته الأولى مع روما بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت في أليكس تيليس لتسكن شباك دي خيا، ويضمن الفريق الإيطالي الفوز لكنه يونايتد احتفل بتأهله عقب صفارة النهاية.

فياريال يبلغ أول نهائي قاري كبير

وبلغ فياريال الإسباني أوّل مباراة نهائية له في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب مضيفه أرسنال الإنجليزي، إثر تعادله معه سلبا مستفيدا من فوزه ذهابا على أرضه 2-1.

وثأر فياريال من أرسنال الذي أنهى أهم مغامرة للفريق الإسباني في دوري الأبطال موسم 2005-2006، حين أقصاه من نصف النهائي بفضل الحارس الألماني ينس ليمان الذي أنقذ ركلة جزاء في الوقت القاتل إيابا.

وبحال إحراز فياريال اللقب، سيكون مفتاحه الوحيد للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، بسبب مركزه السادس الحالي في الدوري المحلي، بفارق 18 نقطة عن إشبيلية الرابع قبل أربع مراحل على انتهاء الموسم.

وعاد المدرب أوناي إيمري إلى ملعب الإمارات، حيث أمضى فيه موسما و4 أشهر قبل إقالته في نوفمبر 2019، وكان أفضل إنجاز له قيادة المدفعجية إلى النهائي عام 2019.

وتابع إيمري اختصاصه في الدوري الأوروبي، بعد أن حقق اللقب في 3 أعوام متتالية (2014-2016) مع إشبيلية الإسباني، بالإضافة إلى نهائي 2019 مع أرسنال.