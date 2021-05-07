ويستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب ضيفه الزعيم على أرضية ملعب "الشباب" لحساب منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "2020-2021"، في تمام الساعة السابعة إلّا ثلث بتوقيت غرينتش مساءً الجمعة.

صراع القمة

يتقاسم الهلال والشباب قمة ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "2020-2021"، برصيد 48 نقطة لكل فريق، لكن الزعيم له الأفضلية بفضل فارق الأهداف حيث سجل خط هجوم "الموج الأزرق" 45 هدفا واستقبلت شباكه 22 آخرون، بينما سجل "الليوث" 51 هدفا وسكنت شباكهم 32 من الأهداف.

يدخل كلا الفريقين مواجهة الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "2020-2021"، وأعينهم على حصد النقاط الثلاثة لفض صراع قمة البطولة، حيث يضمن الفوز لأحد الفريقين الابتعاد بصدارة الترتيب ومن ثم الاقتراب خطوة من لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويقول الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي لـ"سكاي نيوز عربية": "مواجهة الهلال والشباب مواجهة هامة للغاية لأنها مباراة حسم بنسبة كبيرة الدوري، الفائز يوصل الفارق إلى ثلاثة نقاط ممكن تعويضها في المباريات المقبلة وممكن أيضا أن تكون دافعا معنويا للفائز لمواصلة التقدم وحسم اللقب، فالمسافات أصبحت قريبة و الحسم سيكون في جزيئات بسيطة".

ويكمل الإعلامي السعودي عن استعدادات كلا الفريقين لمواجهة الجولة السادسة والعشرين: "هناك تباين في استعدادات كلا الفريقين لتلك المواجهة، الشباب ممكن يكون أفضل من ناحية الراحة والانسجام، وكذلك تجهيز كثير من اللاعبين المصابين، وعن الهلال فالفريق قد يكون له عامل جيد، لأنه كان مشاركا في مباريات دوري أبطال أسيا".

ويردف الأحمدي: "عوده سلمان الفرج تعطي دافعا معنويا لفريق الهلال وكذلك استقدام مدربا جديدا قد يكون له دور إيجابي، والشيء الذي يميز الشباب عن الهلال الراحة واكتمال صفوفه، وبشأن الهلال فالشيء المميز أن لاعبيه لديهم حساسية المباريات".

وتابع: "بشكل عام الفريقين يمتلكان عناصر جيدة، وأيضا سنرى أفكار إبداعية في الملعب، وأعتقد أن هناك تشابه في الأسلوب الفني بين الهلال والشباب، فكلا الفريقين يلعب على عملية الاستحواذ والتدرج بالهجمة، ويبرز في فريق الشباب اللاعب بانيجا في عملية تطوير الهجمة والإبداع فالفريق يمكن من ثلاثة لمسات يصل إلى مرمى الخصم، على عكس الهلال الذي لم نراه مع المدرب الجديد ولكن ما يعاب على الفريق الصعوبة في عملية التدرج بالهجمة والوصول إلى مرمى خصومه ولكن وارد مع عودة سلمان الفرج أعتقد أن تلك المشكلة ستعالج".

وعن توقعاته بشأن نتيجة مواجهة قمة صدارة ترتيب الدوري السعودي، يتم الأحمدي تصريحاته قائلا: "أعتقد أننا موعودون بمباراة مميزة بين الفريقين، وأتوقع أنه ستكون هناك صعوبة في عملية الفوز، لذا أرى أن المباراة ستذهب إلى التعادل أكثر".