وينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الكروي الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في الفترة الجارية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يسمح للاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه التوقيع لفريق جديد في أخر ستة أشهر بشكل رسمي.

وكان مهند عون وكيل أعمال النجم الدولي التونسي، قد تحدث في تصريحات صحفية عن تأخر مسؤولي الزمالك في وعدهم مع اللاعب بشأن الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء منذ سبعة أشهر.

الزمالك: نريد ساسي ولكن!

ويقول عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" بشأن تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي مع القلعة البيضاء: " فرجاني ساسي يريد البقاء داخل صفوف الزمالك، واللجنة المؤقتة لديها نفس الرغبة، ولكن لا يوجد لدينا موارد مالية لحسم ملف تمديد عقد اللاعب، فقط المال الذي أوقف المفاوضات".

ويكمل متحدث الزمالك: " الفترة المقبلة ستشهد جلسة بين مسؤولي اللجنة ووكيل فرجاني ساسي لحسم تمديد عقد اللاعب، ولكن ننتظر حصولنا على أموال من قيمة عقد قمنا بتوقيعه لفتح محال استثمارية باسم النادي، ووقتها سنحسم هذا الأمر بشكل نهائي".

ويتم الدردري رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك تصريحاته موضحا: " الوقت لا يزال لدينا طويلا، لحسم ملف تمديد عقد فرجاني ساسي، نحن في منتصف الموسم ويتبقى موسما كاملا واللاعب تركيزه مع الفريق في الفترة المقبلة".

وفي نفس السياق، يكشف عبد الحميد فراج الناقد الرياضي البارز في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية", رأيه بشأن مدى تأثير غياب فرجاني ساسي على مدرسة الفن و الهندسة الزملكاوية معلقًا: " القول بأن الفريق لا يقف على لاعب هو قول حق يصادف أهله، خاصة للفرق الكبرى و بالتأكيد فإن نادي الزمالك فريق كبير لن يقف على لاعب مهما كان اسمه".

ويكمل الناقد الرياضي حديثه بشأن مدى تأثر الزمالك برحيل فرجاني ساسي المحتمل في الميركاتو الصيفي: " فرجاني ساسي لاعب مميز و كبير لكن الزمالك قادر على تحقيق الانتصارات بدونه".

ويتم فراج تصريحاته موضحا الحل في أزمة تمديد عقد ساسي مع الزمالك و بديله الأنسب حال رحيله: " يجب أن يتوصل الطرفان لاتفاق خاصة و أن الزمالك صاحب فضل في إعادة تميز و تألق فرجاني ساسي مؤخرا، و على اللاعب ألّا يغالي في طلباته المادية خاصة و أن الأوضاع في مصر تختلف عن الخليج في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن إمام عاشور لاعب الفريق هو أقرب بديل يمكنه تعويض غياب اللاعب".