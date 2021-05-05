ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع النجم الجزائري رياض محرز (11 + 63).

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها ملعب "حديقة الأمراء" في باريس قبل أسبوع، قد انتهت بانتصار مانشستر سيتي الضيف 2-1 بعدما كان باريس سان جرمان متقدما، حتى ما يقرب من منتصف الشوط الثاني.

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر في 29 مايو في اسطنبول مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين مواطنه تشلسي وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) والذي اكتفى بالتعادل 1-1 ذهاباً على أرضه.