وجاء إعلان النادي الإيطالي بعد إقالة مورينيو من منصبه كمدير فني لتوتنهام الإنجليزي.

وسيمتد عقد مورينيو مع روما لثلاث سنوات وفق ما ذكرت تقارير إعلامية رياضية.

وكان روما قد أعلن، الثلاثاء، أن مدربه البرتغالي باولو فونسيكا الذي تولى مهماته في يونيو 2019، سيغادر فريق العاصمة مع نهاية الموسم الحالي.

وقبل 4 مراحل من نهاية الدوري الإيطالي لكرة القدم، يحتل روما المركز السابع، كما يلعب الخميس إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فاز ذهابا 6-2.

جدير بالذكر أن مورينيو سبق له أن تولى قيادة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وقاده لتحقيق الثلاثية في موسم 2010 "الكالتشيو، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا".