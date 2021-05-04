وأشارت شبكة "سبورت ميدياست"، إلى أن رونالدو يرغب في العودة إلى النادي البرتغالي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، سبورتينغ لشبونة، في صيف عام 2022، ليعتزل لعب الكرة هناك.

وفي حال صحة هذه المعلومة، فإن رونالدو سيعود إلى لشبونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، بعد أن حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، أبرزها التتويج بخمس كرات ذهبية، 5 مرات دوري أبطال أوروبا، 3 مرات الدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين الدرجة الأولى الإسباني، مرتين الدوري الإيطالي.

وكان رونالدو يأمل بإنهاء ارتباطه مع يوفنتوس هذا الصيف بالعودة من جديد إلى نادي ريال مدريد الإسباني، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس "النادي الملكي"، استبعد هذا الاحتمال، مؤكدا أن مرحلة "الدون" انتهت في ريال مدريد برحيله عن الفريق في صيف عام 2018، حسبما ذكرت "آس" الإسبانية.

ويمر يوفنتوس بموسم غير جيد، إذ غادر بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي، وخسر رسميا لقب الدوري الإيطالي لحساب إنتر ميلان.

ومع ذلك يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفا، سجلها في 30 مباراة، بالإضافة إلى تمريره كرتين حاسمتين.