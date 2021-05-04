وغاب مبابي، هداف باريس سان جرمان هذا الموسم برصيد 25 هدفا في الدوري الفرنسي و8 أهداف أوروبية، عن الفوز 2-1 على لانسيوم السبت بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مبابي يعرج لحظة وصوله إلى مانشستر لخوض مباراة الإياب الثلاثاء في ملعب الاتحاد، لكن بوكيتينو سيتخذ قرارا أخيرا بعد تدريبات الفريق الأول.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى تقييم حالة كيليان. بدأ التدريبات الفردية وسنرى هل سيكون قادرا على الانضمام إلى المجموعة. سنرى غدا ما الذي سيحدث".

وبعد الخسارة 1-2 في باريس الأسبوع الماضي، يجب أن يسجل باريس سان جرمان هدفين على الأقل الثلاثاء ليحصل على أي فرصة لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

وذكر بوكيتينو أنه لن يغير طريقة لعب سان جرمان في وجود أو غياب مبابي، لكنه أكد ضرورة استفادة الفريق من الهجمات المرتدة.

وقال: "يجب أن نجهز أنفسنا لمباراة صعبة ويجب أن نلعب بشراسة وبفعالية للاستفادة من فرصنا".

وتابع: "لديهم أفضلية ويجب أن نغامر وأن نلعب بشجاعة ونخطط جيدا للمباراة، لأن سيتي يمكنه اللعب بأكثر من طريقة".

وختم بالقول: "يجب أن نلعب بذكاء وأن نظهر قدراتنا في الملعب. ستكون معركة لكننا في أتم جاهزية".