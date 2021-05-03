ومع تفاقم أزمة الخط الخلفي في ريال مدريد بسبب إصابة عدد كبير من المدافعين، تبدو فكرة إعادة حكيمي لصفوف "الملكي" رائعة للجماهير.

وفي برنامج "إل تشيرينغيتو" المختص بأخبار ريال مدريد، قال حكيمي: "كان ريال مدريد منزلي الأول وكنت أرغب في الاستمرار هناك، لكن الظروف دفعت النادي إلى اتخاذ قرار بخلاف ذلك. يعلم الجميع أنني كنت سأقاتل على مركزي".

وأشار اللاعب الدولي إلى أن ريال مدريد لا يزال يملك الفرصة لإعادته من إنتر ميلانو، مشيرا إلى أن ناديه السبق "يملك الأولوية بإعادته أو رفضها".

وكان حكيمي أعير من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند الألماني، ثم انتقل الموسم الماضي إلى إنتر بعقد يمتد إلى 5 مواسم.

ورغم تصريحات حكيمي حول "بصيص الأمل" بالعودة لريال مدريد، فإن الأمر مستبعد خاصة مع تأكيد المصادر الإيطالية وقت الصفقة أن انتقال حكيمي كان بعقد دائم.

ومن جهة أخرى، عبر حكيمي عن استيائه من "تجاهل" زملائه ومدربه السابق زين الدين زيدان له، حيث لم يهنئه أحد على تحقيقه لقب الدوري الإيطالي مساء الأحد.

وقال حكيمي: "حتى هذه اللحظة لم يهنئني زيدان أو رئيس النادي فلورنتينو بيريز على اللقب".