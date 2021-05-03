وسيضطر ريال مدريد لإنفاق قرابة 20 ألف يورو، من أجل نقل مدافعه البرازيلي، لمباراة الفريق أمام تشلسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

ولن يستطيع مارسيلو السفر مع الفريق إلى لندن، بسبب التزامه كمواطن إسباني بمراقبة مراكز الاقتراع لانتخابات بلدية مدريد الأربعاء.

وتختار الحكومة الإسبانية مواطنين إسبان بطريقة عشوائية، للعمل كمراقبين للانتخابات، وهي مهمة إجبارية لا يستطيع أي شخص التنصل منها.

وكان المدافع البرازيلي قد حصل على الجنسية الإسبانية قبل عدة أعوام، بعد قضائه أكثر من 10 أعوام في إسبانيا.

وبذلك لن يسافر مارسيلو مع الفريق مساء الثلاثاء، وسيضطر للسفر يوم الأربعاء، بطائرة خاصة تكلف 20 ألف يورو، للحاق بالمباراة قبل ساعات من انطلاقها.

وبذلك لن يكون مارسيلو جاهزا بدنيا بشكل كامل، لخوض الموقعة المصيرية، التي سيتعين على "الملكي" الانتصار فيها، للعبور إلى نهائي دوري الأبطال.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع تشلسي بنتيجة 1-1 في مدريد، مما يعني أن عليه الانتصار في لندن، أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر.