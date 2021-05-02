واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد، أرضية ملعب ناديهم، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران، احتجاجا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية.

ووفقا "لسكاي سبورتس"، بدأت الأمور بالخروج على السيطرة، في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، بعد ارتفاع عدد المشجعين وفشل الأمن بالسيطرة على الموقف.

وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل، بعد أيام من تأسيسه.

وحتى الآن من غير المعروف إذا كانت موقعة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في موعدها المحدد، أم سيتم تأجيلها بسبب الجماهير.

وفي حال خسارة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول، فأنه سيتم تتويج مانشستر سيتي رسميا بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز.