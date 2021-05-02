وغرّد مروان محسن عبر حسابه في تويتر: "لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم. محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذر له وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

وأضاف في تغريدة أخرى "برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا".

من جانبه، نشر محمد شريف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "مروان محسن ابن البلد أخويا"، في إشارة إلى قبوله اعتذار مروان عن تصريحات والده.

وكان والد مروان محسن قد تساءل عما قدّمه محمد شريف أمام الجونة، في خضم دفاعه عن نجله، خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة في خضم تعليفه على إعلان تليفزيوني قام به نجم الأهلي وأثار الكثير من الجدل.

وقال والد مروان محسن: "إعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة، وليه جزء ثان سوف يذاع قريباً، ومروان لا يشارك والناس بتشوف مهاجمى الأهلى بيضيعوا فرص حالياً محدش بيتكلم ليه، مروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية".

وتابع والد مروان محسن: "عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسي يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الأهلي أمام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل إيه امبارح".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها والد مروان محسن إعلاميا للدفاع عن نجله أمام الانتقادات، في حين شارك مهاجم الأهلي في 13 مباراة فقط هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

في المقابل، يعيش نجم الأهلي محمد شريف موسما رائعا مع المارد الأحمر بعد عودته من الإعارة، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري الموسم الحالي برصيد 9 أهداف، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.