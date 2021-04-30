جدول المباريات الذي تم الإعلان عنه أثار أزمة كبرى في الأوساط الرياضية المصرية وخاصة للنادي الأهلي الذي تنتظره مباريات غاية في الصعوبة وفي أوقات متقاربة ستضع الفريق في مأزق بدني حاد وهو على أعتاب مباريات هامة في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك: "في ظل الظروف والمواعيد المحيطة لا نملك تأجيل المباريات، ونتفهم المشاركة في البطولات الأفريقية، ونقف منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، ومستعدين لأي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها".

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه: "أي تأجيل فيما تم الإعلان عنه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي".

فاتورة النجاح

ويقول المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي جمال جبر في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "النادي الأهلي يدفع فاتورة المشاركة في المباريات الأفريقية ووصوله لدور الثمانية، والفوز بالبطولة العام الماضي وتشريف مصر، بخلاف الحصول على برونزية بطولة العالم للأندية. ندفع ثمن التفوق والنجاح".

وتابع جبر: "الأمور صعبة للغاية وتزداد صعوبة على النادي الأهلي، وسيكون هناك قرارا قريبا. نعلم أن الوقت ضيق للغاية على اتحاد الكرة المصري، ولكن اللاعبين يتعرضون لضغط كبير وصعب للغاية، وهو ما سيُعرض الأهلي لصعوبات بالغة".

وعن إمكانية تقديم حلول الفترة المقبلة تتناسب مع وضع الفريق وتقليل الضغوط، أكد رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي لموقع "سكاي نيوز عربية": "كل الاقتراحات قيد البحث، وسيتم عرض وجهة نظر لجنة التخطيط بالنادي والإدارة الفنية بقياة موسيماني على مجلس الإدارة، وخلال أقل من 24 ساعة سيتم تقديم رؤية واضحة لاتحاد الكرة لفك ضغط المباريات".

وأردف جبر: "النادي الأهلي يحترم ويلتزم باللوائح والمنظومة الرياضية الواضحة بشفافية، ولكننا نعمل في الحصول على حقوق الفريق وإعطاء مساحة كافية للعمل دون ضغوط، ونأمل الفترة المقبلة أن تكون الأمور أفضل ويتم تدارك أن الفريق يشارك ويمثل مصر في البطولة الأفريقية".

تصرف غير مضبوط

وأكد نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، أنّ: "تصرف اتحاد الكرة غير مضبوط تماما، وإن جدول الدوري لابد أن يراعي الفريق الذي يلعب باسم مصر".

وأوضح "فاروق" في تصريحات إذاعية: "لابد من وضع القواعد المضبوطة لإدارة كرة القدم، والموضوع أبسط من تصدير مشكلة أنه مجبر على انتهاء الدوري في ميعاد معين. الدولة تحلم وتنفذ وتتحرك على ملفات غير متوقعة، لابد أن يكون هناك نفس الفكر في الرياضة المصرية، لابد من وجود قوائم مالية موحدة لمعرفة حجم الموارد المالية في الكرة المصرية".

لابد من تحمّل الأزمة

وعلّق الناقد الرياضي محمد عبد الفتاح على مواعيد مباريات اتحاد الكرة بـ"منطقية ولابد من التحمّل للانتهاء من أزمة استكمال دوري العام الماضي".

وأكد "عبد الفتاح" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ضغط الجدول بهذا الشكل أمر قاسي على الأهلي وبيراميدز على وجه الخصوص لمشاركاتهم الإفريقية، ولكن ما يجب وضعه في الحسبان أن في حال التأجيل ستتأثر بطولة الدوري العام المقبل أكثر وأكثر، ما يجب الاعتراف به هو أن استكمال البطولة الماضية كان خطأ كبير يدفع الجميع ثمنه الآن".

وأشار الناقد الرياضي: "الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو مشاركة الأهلي في المباريات الأقل أهمية ومع فرق متوسط الجدول بالصف الثاني من اللاعبين، مع إشراك عدد من لاعبي الشباب الفترة المقبلة لكي يكونوا عونًا للفريق الفترة المقبلة، بجانب المطالبة بنقل عدد من المباريات البعيدة والمتقاربة في التوقيت لمحافظات قريبة لعدم إجهاد اللاعبين الإضافي".