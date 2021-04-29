وبينما كانت المباراة بين برشلونة وضيفه غرناطة، تسير بشكل طبيعي لانتصار مهم وسهل لبرشلونة، فاجأ الضيف النادي الكتالوني بهدفين، ليهزمه في وقت حساس من الموسم.

وتقدم برشلونة بهدف للأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 23، عاد غرناطة ليقلب الطاولة بهدفين لداروين ماكيس (دقيقة 63) وخورخي مولينا (دقيقة 79).

وكان برشلونة في طريقه لاعتلاء صدارة "الليغا"، لكنه ظل في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وبعثرت الهزيمة أوراق برشلونة، الذي كان يطمح بالصدارة، بعد سلسلة من النتائج الممتازة في الدوري.

وسيتعين على برشلونة الآن هزيمة أتلتيكو مدريد في الموقعة المنتظرة، وانتظار تعثر ريال مدريد في مبارياته المتبقية.

يذكر أن 5 جولات تتبقىى على نهاية الدوري الإسباني، الذي يشهد أقوى سباقا على اللقب منذ أعوام.