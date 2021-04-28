ووفقا لروب دورسيت، فأن مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس يوم الاثنين، توقفت لبضع ثوان، في الدقيقة 34، كي يتسنى لمدافع ليستر سيتي، الفرنسي ويزلي فوفانا، ومدافع كريستال بالاس، السنغالي شيخو كوياتي، الإفطار.

وأظهرت اللقاء تريث حارس مرمى كريستال بالاس بتنفيذ ضربة المرمى، بأوامر من حكم اللقاء، كي يستطيع اللاعبان شرب الماء، مع وقت المغرب.

وتعتبر هذه الحالة الأولى بتاريخ الدوري، التي يتم فيها إيقاف مباراة، ولو لبضع ثوان، كي يتسنى للاعبين الإفطار.

وكان مدرب ليستر سيتي بريندان روجرز قد أخرج فوفانا في الدقيقة 60، في لقاء سابق أمام ويست بروميتش، كي يستطيع الإفطار، بعد أن خاض ساعة كاملة من دون ماء أو طعام يسبقها.

ووفقا لمدرب الفريق، فأن فوفانا يصوم يوما طويلا في إنجلترا، ليأتي موعد الإفطار قبل انطلاق المباراة بدقائق، مما يجبره على الإفطار بتناول شيء خفيف جدا، قبل أن يعود ويتناول وجبة كاملة بعد المباراة.

وقال روجرز: "فوفانا يزداد قوة بالتمارين والمباريات أثناء رمضان، الصيام يزيده عزما في هذه الفترة".

وتعهد روجرز "بحماية" فوفانا خلال شهر رمضان، بمنحه الراحة الكافية.