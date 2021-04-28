وفي حين كان مشوار مانشستر سيتي جيدا خلال البطولة الأوروبية، كذلك كان مشوار باريس سان جرمان، الذي أقصى اثنين من أبرز الفرق الأوروبية والعالمية وهما بطل الدورة السابقة بايرن ميونيخ، وكذلك الفريق الإسباني العريق برشلونة.

فخلال مشواره في البطولة، نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز في 9 مباريات وتعادل في واحدة وأحرز 21 هدفا.

بالمقابل، تمكن باريس سان جرمان من الفوز في 6 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 3 مباريات، لكنه تمكن من إحراز 21 هدفا أيضا.

وسبق للفريقين أن التقيا في البطولة نفسها في موسم 2015-2016، وتمكن السيتي من الفوز في المباراة الأولى بهدف دون مقابل، وتعادلا في الثانية بهدف لكل منهما، وأحرز مان سيتي خلالهما 3 أهداف مقابل هدفين لسان جرمان.

وسبق أن التقى الفريقان في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2008-2009، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي على ملعب الاتحاد.

يشار إلى أن الفريقين لم يسبق لهما أن فازا بالكأس ذات الأذنين ولا مرة، بينما فاز كل منهما ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة خلال تاريخهما.



