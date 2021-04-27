وسيكون اللقاء بين ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي خاصا لأكثر من سبب، غير أن السبب الأهم هو المواجهة التي ستجمع بين نجمين فرنسيين، الأول هو النجم المتألق كريم بنزيمة والثاني هو "البديل المتألق" أوليفييه جيرو.

وكان بنزيمة وجيرو رفيقين في منتخب الديوك، قبل أن يخرج الأول من تشكيلة المنتخب الفرنسي ومدربه ديديه ديشامب، في العام 2015.

وبنزيمة كان تمكن خلال سنوات وجوده مع ريال مدريد من الحصول على كأس البطولة الأوروبية "التشامبيونزليغ" 4 مرات، في حين أن جيرو لم يفز بالكأس ذات الأذنين ولا مرة، إلا إنه نجح في رفع كأس العالم مع منتخب بلاده، كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ فرنسا بعد تيري هنري.

ورغم غياب البلجيكي إدين هازارد عن أغلب مباريات ريال مدريد، فإنه قد يشد إليه الإنظار إذا لعب في هذه المباراة، وقد يكون أحد الأوراق الرابحة في يد مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، ذلك أن هازارد انتقل إلى الريال قادما من تشلسي.

ولعب هازارد مع تشلسي في الفترة بين 2012 و2019، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة وصلت إلى نحو 100 مليون يورو، على اعتبار أنه سيعوض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

الإنفوغرافيك المرفق، يستعرض بعض الأرقام الخاصة بالفريقين، ونتائج آخر 3 مواجهات بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انحازت نتائجها إلى فريق تشلسي، الذي جاء تصنيفه بحسب ترتيب اليويفا في المركز 11 مقابل الفريق الملكي، الذي يحتل المركز الأول في تصنيف اليويفا.