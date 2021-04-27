ولم يسجل رونالدو خلال آخر 3 مباريات مع يوفنتوس، وكان آخر هدف له في مرمى نابولي يوم 7 أبريل الجاري.

ونقلت صحف رياضية إيطالية عن مقربين من اللاعب صاحب الـ36 عاما، أنه يعيش حالة سيئة بسبب بطء مسيرته التهديفية مؤخرا.

وكتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "الفريق مفكك. بلا أسلوب. بلا روح. وكريستيانو مثل شبح على أرض الملعب"، مضيفة أن مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق يبدو "غير مهتم بالمباريات تقريبا".

ولم يتمكن النجم البرتغالي من الاستفادة من تمريرة عرضية رائعة من ديجان كولوسيفسكي في الدقيقة 84، كان من الممكن أن تحسم الفوز أمام فيورنتينا، الأحد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأبقت نتيجة هذه المباراة يوفنتوس في المركز الرابع في الدوري الإيطالي، علما أن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل غير مضمون بعد.

وذهب موقع "توتوسبورت" لأبعد من ذلك، إذ كتب قائلا إن مستقبل رونالدو أصبح موضع شك مع "السيدة العجوز"، خصوصا إذا غاب الفريق عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأضاف: "إذا لم يتأهل لدوري الأبطال، فلن يتمكن يوفنتوس من تغطية راتبه (رونالدو)، وربما يبحث عن تحد آخر مع مانشستر يونايتد (الإنجليزي) أو باريس سان جيرمان (الفرنسي)".

لكن مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو دافع مجددا عن لاعبه، وقال: "لا أعتقد أن رونالدو كان سيئا"، في إشارة إلى المباراة الأخيرة أمام فيورنتينا.

وأضاف: "كانت لديه بعض الفرص، وبشكل عام لم يكن أداؤه سيئا. كان على الفريق أن يهاجم أكثر، ورأينا بعضا من ذلك في الشوط الثاني".