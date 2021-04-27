إصابة المصري جاءت بعد أن غاب اللاعب عن مباراة نصف النهائي التي سبقت مباراة الزمالك بيوم واحد فقط بسبب إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يعلن النادي الأهلي أن نتيجة اللاعب باتت سلبية ويحق له المشاركة في مباراة الزمالك.

وشارك اللاعب في مباراة النهائي التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز المارد الأحمر بلقب الكأس بفارق ثلاثة أهداف، ومشاركة المصري، الذي أحدث الفارق من الناحية الدفاعية للفريق خاصة في الشوط الثاني، ليثير إعلان إصابته مجددًا من قِبل الاتحاد المصري لكرة اليد حالة من التساؤلات حول مشاركته وهو مصاب.

الزمالك يحتج

وتقدّم نادي الزمالك باحتجاج رسمي لاتحاد كرة اليد بخصوص إشراك النادي الأهلي لإبراهيم المصري وهو مصاب، مؤكدين في البيان "سيتم إرفاق كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب قبل المباراة".

ويقول حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ما يحدث من احتجاج هو وضع النقاط فوق الحروف فقط، فالجميع كان يعرف قبل بدء المباراة إصابة اللاعب بكورونا، فمن غير المألوف أن يقوم بإجراء عمليات الإحماء وهو يرتدي الكمامة".

وتابع المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك: "انتظرنا نتيجة المسحة الخاصة بالمنتخب للتأكيد على أن اللاعب كان مصابًا بكورونا وشارك وهو مصاب، ففي الزمالك عندما أكدنا على أحقية مشاركة حسن قداح في المباراة بعد شفاءه تم الرفض والتأكيد على الانتظار لحين عرضه على طبيب الاتحاد المصري لكرة اليد".

وأشار عبد الباري في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ "غالبية الصور التي يظهر فيها اللاعب كان يرتدي الكمامة ويظهر عليه الإعياء وإصابته بكورونا، ولكن رياضيًا لا يجوز أن يتم إشراكه، فهذه المباراة لا تعني أي شيء بالنسبة للفريق، ولكن الاعتراض يأتي من منطلق تحقيق العدالة والحصول على حقوق النادي".

وأوضح المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك: "فريق اليد قدّم موسمًا استثنائيًا وفاز ببطولة الدوري على حساب الأهلي، بجانب منتظر مشاركته في بطولة الكؤوس وبطولة الدوري، ومباراة الكأس لا تعني شيء إلا الحصول على العدالة الرياضية".

ويستعد المنتخب المصري لكرة اليد الدخول في معسكر مغلق يمتد حتى 5 مايو المقبل، استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو، ومن المقرر أن يواجه الفراعنة المنتخب الفرنسي وديًا يوم 5 يوليو ثم البرازيل وألمانيا يومي 9 و10 يوليو.

المستندات الفيصل

وأكد أيمن صلاح عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد والمشرف على المنتخب أنه تم استبعاد إبراهيم المصري وعمر سامي وعمر ياسين من معسكر المنتخب بعد ظهور مسحتهم إيجابية وثبوت إصابتهم بكورونا.

وتابع عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد في تصريحات تلفزيونية: "المصري أعلن عن إصابته بكورونا وغاب عن نصف النهائي ثم قدّم الأهلي ما يثبت سلبية مسحته من المعمل المعتمد".

وأوضح المشرف على المنتخب المصري لليد: "الاتحاد يتعامل مع الأندية بالمستندات، والأهلي قدّم ما يفيد بسلبية مسحة المصري، وبالتالي مشاركته سليمة في نهائي الكأس أمام الزمالك".

عقوبات رادعة

ويقول الناقد الرياضي عمر عماد إنّ: "إدارة الأهلي تنفي علمها بإصابة اللاعب، غير أنّ طوال المباراة وأثناء ظهوره في الكادر كان يظهر عليه الإعياء بخلاف ارتداءه للكمامة غالبية الوقت، وحتى أثناء الاحتفال".

وتابع عماد في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "كان لابد من التحقق أكثر من إصابة اللاعب من عدمها، وعدم مشاركته إلا بعد التأكد بشكل قاطع ونهائي من عدم إصابته بكورونا حفاظًا على زملاءه ولاعبو الفريق المنافس".

وأكد الناقد الرياضي أنّ "الحكم والفيصل في النهاية في لاتحاد الكرة المصري، وفي حال ثبات مشاركة اللاعب يتم معاقبة النادي الأهلي واللاعب بشكل رادع، فجميعنا نعلم ما حدث لرئيس اتحاد كرة اليد السابق هشام نصر عندما اخترق الفقاعة المغلقة في منافسات بطولة كأس العالم وإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد".

مطالبات بسحب اللقب

ويقول أحمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومدرب حراس ناشئي الزمالك إنّ: "إبراهيم المصري تم عمل له مسحة قبل مباراة فريقه مع الزهور في نصف النهائي وكانت إيجابية، وتم عمل له مسحة قبل مباراة الزمالك وكانت سلبية، بعد تقريبا 24 ساعة فقط، وهو ما يجعل هناك تساؤلات كيف تتحول نتيجة المسحة بين ليلة وضحاها وتعود مرة أخري إيجابية".

وتابع لاعب الزمالك السابق في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "اللاعب قبل المباراة قام بالتسخين بالكمامة وهذا خطأ كبير لأن له مضاعفات صحية، ثم قام باللعب على فترات من المباراة، وبعد فوز فريقه لم يحتفل مع باقي اللاعبين، فلابد وأن نتسائل هل الأهلي واتحاد الكرة كانوا على علم بمرض اللاعب؟".

وأردف مدرب حراس ناشئي الزمالك: "لابد من معاقبة المسؤول عن هذا الأمر وسحب اللقب من الأهلي، فاللاعب نفسه لم يكن مع الفريق في الفندق قبل مباراة الزمالك ولم يعد مع باقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري في الحافلة الخاصة بالفريق".

وطالب صلاح في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" اتحاد كرة اليد المصري بإكمال آخر جولتين من دوري اليد الموسم الماضي، والباقي على انتهاءه جولتين فقط، والأقرب للفوز باللقب هو نادي الزمالك الذي يعتلي الصدارة بفارق نقطتين عن النادي الأهلي.