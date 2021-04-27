وشاركت في البطولة منتخبات مصر والمغرب والجزائر وليبيا والسنغال وغانا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي وجنوب أفريقيا وموريشيوس وأنجولا وكاب فيردى.

من جانبه، قال محمد السيد الحائز على ذهبية بطولة أفريقيا والمتأهل لأولمبياد طوكيو لـ"سكاي نيوز عربية" إنه بدأ من دور الأربعة في البطولة، لأنه كان المصنف الأول على مستوى أفريقيا في رياضة سلاح سيف المبارزة، ولذا تجنب الأدوار التمهيدية وبدأ من دور الأربعة ثم تأهل للمباراة النهائية ليواجه بطل مالي ويفوز عليه ويحصد ذهبية البطولة.

استعدادات مصر

وحول استعدادات الفريق المصري للمبارزة للأولمبياد، قال السيد إن "الاتحاد المصري للمبارزة يخطط لعمل معسكرات دولية، وخطة محكمة تقوم على الاحتكاك مع منتخبات أخرى والإعداد البدني والنفسي".

وأوضح السيد: "في الوقت السابق كان ينقصنا الاحتكاك الدولي والحصول على رعاة للاتحاد المصري، وكان ينقصنا المعسكرات الدولية، كما أنه لم يكن هناك لاعبين مميزين في رياضة السلاح بشكل كبير في مصر، لكن في الوقت الحالي النتائج الأخيرة لمصر في بطولات العالم خاصة في البطولة الأخيرة التي أقيمت في البلاد أظهرت تميز مستوانا، وذلك لأن الاتحاد الحالي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، تمكن من توفير تدريبات وخطط في السنوات الأخيرة، كما نجح في توفير رعاة يمدوننا بدعم مالي يسهل علينا الدخول في بطولات دولية، وعمل معسكرات خارج مصر، وبالتالي لم يعد من الصعب علينا الفوز والحصول على ميداليات".

مستقبل رياضة المبارزة في مصر

وأشار إلى أن مستقبل هذه الرياضة مبشر في مصر، لأن الخطط الموضوعة تكفل استمرار وتطور لعبة السلاح في البلاد وجعلها مميزة عالميا في هذا المجال، مشيرا إلى أن اللاعبين المصريين في سلاح سيف المبارزة يستعدون لأولمبياد طوكيو ومن بعدها أولمبياد باريس، وعليه فهو يستعد لأولمبياد طوكيو ثم سيبدأ العمل على الحفاظ على مستواه وتطويره من أجل الحفاظ على ذهبية بطولة أفريقيا وتكرار المشاركة وتحقيق نتائج طيبة في أولمبياد باريس، لا سيما وأن عمره 18 عاما وبالتالي فرص تكرار المشاركات والحصول على ميداليات تعتبر كبيرة.

وأردف ": لم تعد هناك فروق كبيرة بين المنتخب المصري والمنتخبات العالمية مثل المنتخب الروسي والأميركي، فقد تمكن عدد كبير من اللاعبين المصريين من الفوز على نظرائهم من الولايات المتحدة وروسيا وتمكنا في البطولة الأخيرة من الفوز أمام فرنسا وخسرنا بفارق نقطة واحدة أمام منتخب روسيا".

وأشار السيد إلى أن الاتحاد المصري استغل فترة الإغلاق التي شهدها العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في الاستعداد الجيد والحفاظ على مستوى اللاعبين.

وأوضح: "أمدنا الاتحاد المصري بتدريبات نقوم بها في المنازل، إضافة إلى جلسات مع المدربين أونلاين وتأهيل نفسي، فضلا عن تدريبات سلاح داخل المنازل، وذلك بعكس الكثير من المنتخبات التي لم تكن تتدرب خلال فترة الإغلاق ما جعل مستوانا يظهر بقوة في المشاركات الأخيرة وأصبحنا نستطيع الفوز على أعتى المنتخبات العالمية".

شهر رمضان

وتابع البطل المصري محمد السيد: "شهر رمضان لم يؤثر علينا بالسلب خلال بطولة أفريقيا خاصة وأن صالة البطولة كانت مكيفة ما خفف علينا من وطأة الحر، وكل ما أحب أن أقوله أنني لا أستطيع الوعد بتحقيق ميدالية في الأولمبياد، لكنه يمكنني الوعد بأن كل اللاعبين المصريين سيبذلون قصارى جهدهم على أمل التوفيق من الله في الحصول على ميدالية".