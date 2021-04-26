وأوضح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، إن الأندية التي تشارك في بطولات لم تحصل على تصريح من الاتحادين الأوروبي "اليويفا" والدولي "الفيفا" لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات المحلية.

ففي مؤتمر صحفي، قال غرافينا "أي فريق يفكر في الانضمام لبطولة غير مصرح بها من اليويفا والفيفا والاتحاد الإيطالي سيفقد عضويته"، بحسب ما ذكرت وكالة روتيرز.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيطالي أن الأندية التي تنضم لبطولات غير مصرح بها، مثل "دوري السوبر الأوروبي"، لن يسمح لها بالمنافسة في البطولات الإيطالية.

وأقر مجلس الاتحاد الإيطالي شرطا جديدا يتم إدراجه في لوائح الاتحاد يؤكد خلاله أن الأندية المسجلة في البطولات المحلية يجب أن توافق بوضوح على عدم الانضمام إلى بطولات خاصة غير مصرح بها وإلا سيتم إيقافها.

وينطبق الشرط على المباريات الودية والبطولات.

وقال غرافينا "أي شخص فسر دوري السوبر على أنه تحرك في لحظة ضعف من بعض الأندية التي تعاني من صعوبات اقتصادية فهو مخطئ.. في الوقت الحالي ليس لدينا ما يؤكد خروج أو بقاء الأندية في دوري السوبر"، مضيفا "هذا الشرط سيُدرج في الرخصة المحلية وبعد ذلك سيتم دمجه في قانون العدالة الرياضية".

وتابع "بحلول الموعد النهائي للتقديم للمشاركة في البطولات المحلية في 21 يونيو لو انضم أي فريق إلى أي بطولة خاصة أخرى فلن يشارك في بطولاتنا المحلية"، بحسب رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت 3 أندية في دوري الدرجة الأولى، هي يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، من بين 12 ناديا أسسوا مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار الأسبوع الماضي بعد غضب الجماهير والعديد من الاتحادات الوطنية وبطولات الدوري.

وانهار مشروع دوري السوبر، الذي وضعته بعض الأندية للخروج من بطولات اليويفا لكن مع مواصلة المشاركة في البطولات المحلية، بعد ثلاثة أيام من الإعلان عنه بسبب حالة الغضب التي انتابت الجماهير والاتحادات المحلية والحكومات.

ويوم الأربعاء الماضي أكد إنتر في بيان أنه "خرج من مشروع دوري السوبر" بينما لم يعلن ميلان ويوفنتوس ذلك علنا، غير أن ميلان أشار إلى انسحابه في بيان قال فيه إنه "يجب مراعاة أصوات محبي هذه الرياضة الرائعة" بعد انتقادات الجماهير.

وقال يوفنتوس الذي لعب رئيسه أندريا آنييلي دورا بارزا في تأسيس دوري السوبر "ما زلنا مقتنعين بسلامة المشروع"، لكنه أضاف في بيانه "في الوقت الحالي هناك فرصة محدودة لإكمال المشروع في صورته الأصلية".