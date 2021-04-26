وتناولت عدة تقارير صحفية إسبانية أخبارًا تفيد برفض النجم البرازيلي نيمار فكرة البقاء داخل "حديقة الأمراء"، ورغبته في الرحيل إلى صفوف برشلونة، لمزاملة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "البارسا" من جديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها بشأن عودة النجم البرازيلي إلى "كامب نو"، أن نيمار دا سيلفا لن يوقع على التجديد مع مسؤولي سان جرمان، حتى يستمع لبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بشأن تطورات عملية عودة النجم البرازيلي إلى "كامب نو"، أن أولوية راقص السامبا هي العودة إلى برشلونة الإسباني.

من جانبه، توضح صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير حديث لها أنه حال وصل نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إلى "كامب نو" هذا الصيف، فإن البارسا لن يوقع مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، لأنه لا يوجد أموال للعمليتين.

ويبحث موقع "سكاي نيوز عربية" مدى فائدة عودة نيمار دا سيلفا إلى صفوف النادي الكتالوني من الناحية الفنية، وأيضا مدى استعداد البارسا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا حال تشكيل ثنائية ميسي ونيمار من جديد.

وحصد برشلونة لقبه الأخير من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم موسم 2015، و كان ذلك على حساب يوفنتوس الإيطالي بعدما تغلب البارسا على "السيدة العجوز" بنتيجة 3-1، على أرضية "الملعب الأولمبي" بمدينة برلين.

ويقول المحلل الفني أمير عبد الحليم: "عودة نيمار بالتأكيد مفيدة لبرشلونة لأن الفريق افتقد الكثير من قوته الهجومية بعد رحيله لباريس سان جيرمان وبعدها رحيل لويس سواريز".

وأضاف "الآن مع تقدم ميسي في العمر يحتاج الفريق لحلول هجومية أكثر وقائد لخط الهجوم وهو ما قد يتحقق لو عاد نيمار، لكن بشرط ضم صفقات قوية كمهاجم مثل هالاند أو هاري كين مع ترميم دفاع الفريق للمنافسة على دوري أبطال أوروبا."

ويعلق مصطفى فرحات المحلل الفني اللبناني على عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة: "لا أحد يختلف على إمكانيات نيمار، بلا شك عندما يكون في يومه، هو لاعب مذهل و ممتع إلى أبعد حد، لكن لا هو قادر على منح برشلونة الاستمرارية التي يريدها الفريق؟".

ويضيف فرحات" برشلونة في هذه المرحلة بحاجة إلى لاعب ناضج يساعد الفريق في هذه المرحلة الانتقالية، نيمار هو ليس مثل أي لاعب يحب أن يبرز شخصيته بين جميع زملاءه، وفي الوقت نفسه، لديه تصرفات غير عقلانية وأحيانا يتحول إلى لاعب غريب الأطوار، لذا أرى أن برشلونة بحاجة إلى لاعب راكز، يصرف معظم طاقته على أرض الملعب وتقديم الإضافة المطلوبة، ولا يكون خارج التغطية".

ويكمل: "يبدو أن ناصر الخليفي، رئيس سان جرمان، متمسك بفكرة إبقاء مبابي ونيمار، والأكيد أن رحيله أو فكرة عودته إلى برشلونة صعبة والظروف لا ترجح ذلك، إلا إذا قرر لابورتا التخلي عن التعاقد مع نجوم آخرين بارزين، وترتيب الأمور من أجل أن تغدو فكرة رجوع نيمار حقيقية".

ويتابع المحلل الفني تصريحاته موضحا: "عودة نيمار إلى برشلونة أشبه بشمعات عيد الميلاد التي لا يمكنك إطفاؤها بالنفخ من المرة الأولى، مما يعني أن فكرة رجوعه ليست بتلك السهولة، لاعب خرج من فريقك بوقت صعب، رفع عليك دعوى قضائية، ومطالبه المالية مرتفعة جدا، كل شيء يجب أن يكون مدروسا من أجل أن تكون فكرة عودته ناجحة، و إلا تكون قد أضعت الوقت والأموال وخسرت رهان رجوعه".

ويتمم فرحات بشأن إمكانية تحقيق برشلونة لقب الأبطال حال عودة نيمار: "من أجل تحقيق الألقاب، أنت بحاجة إلى منظومة متكاملة تطبق أفكار المدرب، بطبيعة الحال، برشلونة فريق موجود لينافس محليا، لكن لا يزال الفريق بحاجة إلى عناصر في أكثر من مركز من أجل ضمان الاستمرارية التي يحلم بها الفريق. وعودة نيمار، ليست الحل الوحيد، وليس اللاعب الذي يجب أن يسعى لابورتا للتعاقد معه في هذه المرحلة".