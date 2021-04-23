وتبين لاحقا، أن المدافع الفرنسي الشاب، كان يخوض مباراة البريميرليغ وهو صائم، مما دفع بالمدرب بريندان روجرز لإراحة اللاعب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقرر روجرز إخراج فوفانا في الدقيقة 60، أمام ويست بروميتش، كي يستطيع الإفطار، بعد أن خاض ساعة كاملة من دون ماء أو طعام يسبقها.

وقال روجرز الذي يقود فريقه بخطى ثابته لاحتلال المركز الثالث في الدوري: "الأمر مدهش حقا، خاصة إذا نظرت لأدائه خلال المباراتين الماضيتين أثناء رمضان".

ووفقا لمدرب الفريق، فأن فوفانا يصوم يوما طويلا في إنجلترا، ليأتي موعد الإفطار قبل انطلاق المباراة بدقائق، مما يجبره على الإفطار بتناول شيء خفيف جدا، قبل أن يعود ويتناول وجبة كاملة بعد المباراة.

وقال روجرز: "فوفانا يزداد قوة بالتمارين والمباريات أثناء رمضان، الصيام يزيده عزما في هذه الفترة".

وتعهد روجرز "بحماية" فوفانا خلال شهر رمضان، بمنحه الراحة الكافية.

وينحدر فوفانا من أصول مالية، وأصبح اللاعب البالغ من العمر 20 عاما من أفضل مدافعين البريميرليغ هذا الموسم، بعد انتقاله لليستر سيتي قادما من سان إيتيان الفرنسي.