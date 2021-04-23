وفي المجموعة الأولى، أفرزت نتائج قرعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، منتخبات كل من اليابان وجنوب إفريقيا والمكسيك وفرنسا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا، فيما شملت المجموعة الثالثة مصر وإسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وفي الأخير، تألفت المجموعة الرابعة من منتخبات البرازيل وألمانيا والكوديفوار والسعودية.

ويستهل منتخب الفراعنة مشوارهم في بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بمواجهة المنتخب الإسباني صاحب ذهبية أولمبياد 92 ، في تمام الساعة الثامنة و النصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت غرينتش.

و واجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني الذي حمل السماوي الميدالية الذهبية في دورتي 2004 و 2008، عند تمام الثامنة والنصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 و ذلك بتوقيت غرينتش.

ويختتم المنتخب مبارياته في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو"، عبر مواجهة أستراليا عند الساعة الواحدة من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت غرينتش.

فرق قوية

ويقول معتمد جمال، المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جميع فرق المجموعة الثالثة التي وصلت إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية قوية، ونحن مستعدون لمثل هذه المواجهات، سبق أن واجهنا أميركا والبرازيل وهولندا وهي فرق من المستوى الأول وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".



وبشأن استعدادات المنتخب الأولمبي المقبلة لمبارياته في طوكيو يعلق جمال "نتمنى أن يتراجع وباء كورونا في العالم، فنحن لم نتمكن من خوض مباريات ودية في الأجندة الدولية السابقة بسبب بسبب القيود المفروضة الناتجة عن الوباء، كابتن شوقي تحدث معنا للتحضير لفترة التوقف الدولية المقبلة مطلع يونيو المقبل، وسنحاول تنسيق مواجهتين مع منتخبين من المجموعات الأخرى بدورة الألعاب الأولمبية".



وعن الفرق المرشحة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي وديّا، أثناء فترة التوقف الدولية المقبلة يوضح مدرب الفراعنة: "جميع فرق المجموعات الأخرى مرشحة، ولكن معيار الاختيار سيكون خارج إرادتنا سندرس المتاح وفقا للقيود المفروضة علينا بسبب وباء كورونا".

ويتابع مدرب منتخب مصر تصريحاته بشأن تأهيل لاعبي الفراعنة نفسيا لمواجهات المجموعة الثالثة "معتادون على تلك المواجهات، سبق وأن واجهنا البرازيل وكان معهم رودريغو لاعب ريال مدريد، صحيح أنه ليس في مستوى ميسي وراموس ولكنه سوبر ستار، فريقنا يضم لاعبين معظمهم من المنتخب الوطني الأول، وهم وصلوا جميعهم لمرحلة من النضج تمكنهم من خوض تلك المواجهات".

ويردف جمال بشأن اختيارات الجهاز الفني للثلاثي فوق السن "جرى الاستقرار بشكل نهائي على ضم محمد صلاح ونبحث ترتيبات مع مسؤولي ليفربول لضم اللاعب إلى قائمتنا، وبشأن اللاعبين الآخرين لم نستقر حتى الآن على بقية المراكز جميع ما يردد بشأن اختيار أسماء معينة عبارة عن اجتهادات ولكن لم نستقر سوى على ضم صلاح سننتظر حتى شهر يونيو لحسم هذا الملف لا نعلم مدى جاهزية اللاعبين وقتها وارد يصاب (أحد لا قدر الله) ".

ويتم مدرب الفراعنة تصريحاته موضحا طموح المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو "نتمنى أن نحصد ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، الناس تتحدث عن مجموعة الموت، ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا في أن نصل إلى أبعد نقطة في الأولمبياد".