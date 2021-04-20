وأقال النادي اللندني مدربه البرتغالي، الاثنين، بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت الى تراجع الفريق الى المركز السابع حيث يكافح للتأهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيتولى مايسون، البالغ من العمر 29 عاما، والذي اضطر لاعتزال كرة القدم في العام 2018 بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على الفريق بعد أن شغل منصب رئيس قسم تطوير اللاعبين في النادي.

وسينضم إليه كريس باول ونيجل غيبز في الجهاز الفني، فيما سيبقى ليدلي كينغ في منصبه كمساعد مدرب للفريق الاوّل، على أن يعود الحارس السابق الهولندي ميتشل فورم لتولي منصب مدرب الحراس.

ويواجه مايسون في أول مباراة تدريبية ضيفه ساوثمبتون، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، قبل الاستحقاق الصعب الذي ينتظره يوم الأحد، أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في لندن، وهو اللقب الأخير الذي حققه "سبيرز" في العام 2008.

وقال دانيال ليفي رئيس النادي في حديث مع الموقع الرسمي لسبيرز "لدينا إيمان كبير بهذا الفريق الذي يضم مواهب عدة".

ونقلت "فرانس برس" عن ليفي قوله "لدينا نهائي كأس الرابطة و6 مباريات متبقية في الدوري الممتاز ويجب أن نصب جام طاقتنا على تحقيق نهاية قوية للموسم".

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي مورينيو بعد 17 شهرًا على تسلمه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك على خلفية النتائج السيئة للفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف ديسمبر، لكنه تراجع الآن الى المركز السابع على بُعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.