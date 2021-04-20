وأثارت الشقيقتان المصريتان أعجاب الجميع بعد ظهورهما بشكل مشرف للغاية، بخلاف هدوئهما وتعاملهما الأمثل مع المباراة وخروجها لبر الأمان.

وقالت ياسمينا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المباراة كانت صعبة للغاية وكنّا مستعدين لها بالشكل الأمثل لكي تخرج بالشكل المشرف لمصر ولكل عشاق اللعبة في العالم".

وعن كواليس اختياراهما لتحكيم اللقاء الفاصل تحكي ياسمينا السعيد: "بعد انتهاء المباراة الختامية بالتعادل كنّا نعرف بأن هناك مباراة فاصلة، وتم إبلاغنا من الاتحاد ومعنا طاقم آخر أننا سنكون موجودين، وتم تكليفنا بعد ذلك بأننا سنكون الطاقم الرئيسي لإدارة المباراة".

وتابعت ياسمينا: "كنّا قد أدرنا مباراة الدور الأول أيضًا التي انتهت بفوز الزمالك، وشاهدنا المباراة الأخيرة، ونعلم اللاعبين جيدًا وهم يعرفونا، وهو ما جعل المباراة تمر بسلام دون حدوث أي مشكلات".

بداية الطريق

بداية الشقيقتين المصريتين مع كرة اليد كانت كلاعبتين بنادي الطيران، فبدأت هايدي من عمر الخامسة وياسمينا في السادسة، واستمرتا في العطاء حتى وصلتا إلى المنتخب المصري، غير أنه في 2012 قررتا الدخول في مجال التحكيم.

وعن صعوبة المباراة، تؤكد ياسمينا في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "كل صافرة تفرق في سير المباراة وكل هدف من الممكن أن يكون في النهاية الحاسم، تحدثنا كثيرًا قبل المباراة أنا وهايدي وحاولنا أن نكون مركزين للغاية، لأن جهد الجهاز الفني واللاعبين على مدار عام كامل يتحدد على صافرة منّا".

وأشارت "أصغر حكمة كرة يد في مصر" إلى أنّ: "مثل تلك المباريات تكون خير ختام لأدائنا طوال العام، فمثلما هي الحاسمة للفريق هي أيضًا خير الختام بالنسبة لنا، حيث كنّا نحكم مباريات كثيرة بشكل أسبوعي، وكنّا نريد أن تخرج بشكل مشرف".

الشارة الدولية

وفي عام 2014 نجحت الشقيقتان في الحصول على الشارة القارية لإدارة مباريات في أفريقيا، وبعد ذلك بثلاث سنوات حصلا على الشارة الدولية في اختبارات الاتحاد الدولي للعبة، ليتم تسجيلهما كأصغر حكمتين مصريتين.

وعن أكثر دقائق المباراة صعوبة، تقول ياسمينا: "أول خمس دقائق تقريبًا كانت الأصعب، كنّا نريد الدخول في أجواء المباراة، وعندما بدأت الصافرات تتوالى دخلنا في أجواء المباراة، وحاولنا ألا تخرجنا الاعتراضات من المباراة، فعندما كان هناك اعتراضات من لاعبي وجهاز الزمالك، حصل كابتن حسين زكي على إنذار ولو كان هناك تمادي كان سيحصل على استبعاد دقيقتين، فالخسارة تكون لهم".

وعن حدوث أخطاء في المباراة أوضحت "الحكمة الدولية"، "نعترف للجميع دومًا بأننا من الممكن أن نخطئ، نحن بشر نخطئ دون قصد، ونتعلم من أخطائنا، لكننا في الغد سنشاهد المباراة ونرى الحالات التحكيمية الخاصة بها ونتدارك الأخطاء".

تخرجت "ياسمينا" من كلية الصيدلة جامعة عين شمس قبل 3 سنوات وتحديدًا عام 2018، وتخرجت شقيقتها هايدي من كلية الإعلام من الأكاديمية البحرية.

وعن أصعب المباريات التي أدارتها الشقيقتان، أكدت "ياسمينا": "لقاء ديربي الأهلي والزمالك اليوم هو أصعب مباراة حكمناها في حياتنا، فهي مباراة تحديد البطل تكون هامة للغاية ولها رونق مختلف. ونتمنى أن نكون خير ممثلين لمصر في بطولة أفريقيا المقبلة في حال إقامتها، ونقدم آداء مشرفا".