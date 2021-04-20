وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي في مونترو بسويسرا : "في رأيي، هذه الفكرة بصقة على وجه كل عشاق كرة القدم ووجه مجتمعنا أيضا. لذلك لن نسمح لهم بأخذ كرة القدم منا".

يتضمن "سوبر ليغ" إطلاق مسابقة تضم 20 فريقا مع 15 ناديا مؤسسا، لكن 12 ناديا فقط اشتركوا حتى الآن.

وتحصر الخطط الحالية للمسابقة 15 مركزا في كل موسم للأندية المؤسسة، ومن ضمنها أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.