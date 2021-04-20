وارتدى لاعبو ليدز قمصانا أثناء الإحماء تحمل عبارة "احصل على مكانك بشرف" إلى جوار شعار دوري أبطال أوروبا في إشارة إلى حقيقة أن دوري السوبر المقترح الذي يضم 20 فريقا سيكون به 15 ناديا دائمين بدون هبوط.

وقبل انطلاق المباراة على استاد ايلاند رود حلقت طائرة فوق الملعب تحمل لافتة تقول "لا لدوري السوبر".

وانضم باتريك بامفورد مهاجم صاحب الضيافة إلى مجموعة متزايدة من المنتقدين لقرار 12 ناديا كبيرا في أوروبا بتأسيس دوري السوبر ومن بينها ليفربول في خطوة تهدف لمنافسة دوري الأبطال.

وقال بامفورد لشبكة سكاي الرياضية "لقد رأينا للتو ما شاهده الجميع.

وأضاف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول "يمكنني فقط أن أقول وجهة نظري. أعارض هذه البطولة وأتمنى عدم اقامتها. أتفق مع الكثير من الأشياء التي قيلت عن البطولة".

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة من 32 مباراة متأخرا بنقطة عن تشيلسي الخامس الذي لعب 31 مباراة وبنقطتين عن وست هام يونايتد الرابع. واستمر ليدز عاشرا برصيد 46 نقطة.

وضع ساديو ماني ليفربول في المقدمة في الدقيقة 31 بعد أن سدد الكرة في الشباك الخالية من 15 مترا بعد أن خدع ترينت ألكسندر أرنولد حارس ليدز إيلان ميلييه بعد تمريرة طويلة من ديوجو جوتا.

واقترب روبرتو فيرمينو من مضاعفة النتيجة في بداية الشوط الثاني لكن ليدز هدد مرمى الفريق الزائر وأهدر العديد من الفرص قبل أن يرتقي يورينتي فوق المدافعين ليسجل برأسه بعد ركلة ركنية من جاك هاريسون.

وأهدر البديل محمد صلاح فرصة من مسافة قريبة لليفربول قبل لحظات قليلة من تسجيل يورنتي أول أهدافه مع ليدز كما فرط أليكس أوكسليد-تشامبرلين في فرصة سانحة لخطف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع للفريق الزائر.