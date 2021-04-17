وتغلب تشلسي على مانشستر سيتي، اليوم السبت، بفضل هدف حكيم زياش في الشوط الثاني، الذي وضع حدا لحلم مدرب السيتي بيب غوارديولا في قيادة الفريق لرباعية لا سابق لها من الألقاب.

وهز زياش الشباك في الدقيقة 55 عندما وضع الكرة في المرمى الخالي من تمريرة عرضية من تيمو فيرنر بعد خروج زاك ستيفن حارس سيتي من مرماه من أجل مواجهة فيرنر قبل أن يبدل رأيه على ما يبدو، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبفوزه في استاد ويمبلي أصبح توماس توخل مدرب تشلسي في طريقه لتحقيق لقبه الأول بعد أن قاد تحولا مثيرا للإعجاب منذ حل محل فرانك لامبارد في يناير الماضي، إذ بلغ تشلسي أيضا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتفاقمت متاعب سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة لاعب الوسط كيفن دي بروين في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل على ما يبدو قبل فترة مزدحمة بالمباريات في نهاية موسم سيتي الذي يواجه باريس سان جرمان في قبل نهائي دوري الأبطال كما يلاقي توتنهام هوتسبر في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويلتقي تشلسي مع الفائز في مباراة ليستر سيتي أو ساوثامبتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 15 مايو المقبل.

واقترب غوارديولا بشكل كبير نحو لقب ثالث في البريميرليغ في 4 مواسم، كما بلغ السيتي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ وصول المدرب الإسباني، الذي فك النحس الذي لازمه في هذه البطولة منذ وصوله إلى سيتي عام 2017.

نجح السيتي سيتي، بطل المسابقة ست مرات آخرها عام 2019، الأربعاء الماضي في تخطي عقبة ربع النهائي للمرة الأولى مع غوارديولا وهذه المرة على حساب بوروسيا دورتموند الالماني، ليضرب موعدا مع باريس سان جرمان الفرنسي وصيف العام الماضي، وفقا لفرانس برس.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتغلب فيها توخل على غوارديولا في سادس مواجهة بينهما، حيث خرج الإسباني بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين بين 2013 و2016 في ألمانيا حين كان الأول يشرف على بوروسيا دورتموند والإسباني على بايرن ميونيخ.